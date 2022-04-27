Фил ФОДЕН: «Если в каких-то зонах теряешь мяч, тебя обязательно накажут»

Хавбек «Манчестер Сити» Фил Фоден прокомментировал победу над «Реалом» (4:3) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов:
«Временами шла игра на встречных курсах. У нас были шансы досрочно дожать мадридцев, и в таких играх подобный шанс необходимо использовать.
Для зрителей, очевидно, это был великолепный футбол. Знаем, что, если в каких-то зонах теряешь мяч, тебя обязательно накажут. Вот над чем нам нужно работать».
Источник — УЕФА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.