Фил ФОДЕН: «Если в каких-то зонах теряешь мяч, тебя обязательно накажут»

Хавбек «Манчестер Сити» Фил Фоден прокомментировал победу над «Реалом» (4:3) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов:

«Временами шла игра на встречных курсах. У нас были шансы досрочно дожать мадридцев, и в таких играх подобный шанс необходимо использовать.

Для зрителей, очевидно, это был великолепный футбол. Знаем, что, если в каких-то зонах теряешь мяч, тебя обязательно накажут. Вот над чем нам нужно работать».

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine