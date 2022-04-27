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Фил ФОДЕН: «Если в каких-то зонах теряешь мяч, тебя обязательно накажут»

Хавбек «Манчестер Сити» прокомментировал победу над «Реалом» в ЛЧ

  • 27.04.2022 03:12
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Фил ФОДЕН: «Если в каких-то зонах теряешь мяч, тебя обязательно накажут»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек «Манчестер Сити» Фил Фоден прокомментировал победу над «Реалом» (4:3) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов:

«Временами шла игра на встречных курсах. У нас были шансы досрочно дожать мадридцев, и в таких играх подобный шанс необходимо использовать.

Для зрителей, очевидно, это был великолепный футбол. Знаем, что, если в каких-то зонах теряешь мяч, тебя обязательно накажут. Вот над чем нам нужно работать».

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

Источник — УЕФА

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