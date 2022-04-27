Карим БЕНЗЕМА: «На Бернабеу мы собираемся сотворить нечто волшебное»

Форвард «Реала» Карим Бензема прокомментировал поражение от «Ман Сити» (3:4) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов:

«Поражение – это ни при каких обстоятельствах не хорошо, потому что мы все мечтаем о Лиге чемпионов. Самое главное, мы никогда не складываем оружия, мы отдаемся полностью и до конца. Теперь пора отправляться на «Бернабеу», и нам как никогда нужны наши болельщики: мы собираемся сотворить нечто волшебное, а именно – победить.

Каковы негативные аспекты нашей игры? Мы должны признать, что в этой игре нам не хватило всего понемногу: амбиций, напора, уверенности.

Мой пенальти? Всегда держу в голове ту мысль, что если не берешься бить пенальти, то только тогда и не промахнешься. Есть психологическая уверенность - вот и все. Я очень уверен в себе, так что иду и делаю. Получается хорошо».

В последних четырех матчах «Реала» в ЛЧ Карим Бензема забил 9 мячей!

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine