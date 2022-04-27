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Карим БЕНЗЕМА: «На Бернабеу мы собираемся сотворить нечто волшебное»

В последних четырех матчах «Реала» в ЛЧ французский форвард забил 9 мячей!

  • 27.04.2022 02:45
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Карим БЕНЗЕМА: «На Бернабеу мы собираемся сотворить нечто волшебное»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Реала» Карим Бензема прокомментировал поражение от «Ман Сити» (3:4) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов: 

«Поражение – это ни при каких обстоятельствах не хорошо, потому что мы все мечтаем о Лиге чемпионов. Самое главное, мы никогда не складываем оружия, мы отдаемся полностью и до конца. Теперь пора отправляться на «Бернабеу», и нам как никогда нужны наши болельщики: мы собираемся сотворить нечто волшебное, а именно – победить.

Каковы негативные аспекты нашей игры? Мы должны признать, что в этой игре нам не хватило всего понемногу: амбиций, напора, уверенности.

Мой пенальти? Всегда держу в голове ту мысль, что если не берешься бить пенальти, то только тогда и не промахнешься. Есть психологическая уверенность - вот и все. Я очень уверен в себе, так что иду и делаю. Получается хорошо».

В последних четырех матчах «Реала» в ЛЧ Карим Бензема забил 9 мячей!

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

Источник — УЕФА

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