АНЧЕЛОТТИ: «Мы увозим домой три забитых мяча и надеемся выйти в финал»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «Ман Сити» (3:4) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов:

«С точки зрения футбольного болельщика это был фантастический футбол. А как тренер «Реала» я должен учитывать то, что мы слишком быстро пропустили два первых гола.

Но при этом мы увозим на «Бернабеу» три забитых мяча. Теперь надеемся пробиться в финал».

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine