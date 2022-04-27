АНЧЕЛОТТИ: «Мы увозим домой три забитых мяча и надеемся выйти в финал»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «Ман Сити» (3:4) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов:
«С точки зрения футбольного болельщика это был фантастический футбол. А как тренер «Реала» я должен учитывать то, что мы слишком быстро пропустили два первых гола.
Но при этом мы увозим на «Бернабеу» три забитых мяча. Теперь надеемся пробиться в финал».
Источник — Sport.ua
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