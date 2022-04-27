ГВАРДИОЛА: «Это был фантастический спектакль невероятных команд»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу над «Реалом» (4:3) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов:

«Это была фантастическая в исполнении обеих команд игра. У нас многое получалось. К сожалению, мы пропускали, а забить могли бы и больше. Мы провели фантастическую игру против невероятной команды.

«Реал» здорово давил и играл очень сильно. Но мы можем собой гордиться. Поедем в Мадрид с прицелом на победу. Сегодня мы прекрасно играли как с мячом, так и без него. Трудно просить от игроков большего.

Обе команды хотят атаковать, хотят играть. Футбол – фантастический спектакль. Мои поздравления Карло Анчелотти и его команде – они были очень хороши. «Реал» всегда представляет собой угрозу, но мы видели, что можем бороться с ними на этом уровне».

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine