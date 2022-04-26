Луческу вспомнил о ситуации, когда у него случился инфаркт

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу, который с 1979 года ведет карьеру коуча, ответил на вопрос, как долго планирует еще продолжать заниматься этой деятельностью.

«Футбол – моя большая страсть, и пока я могу передавать ее своим игрокам, я хочу оставаться верным этому виду спорта. В 2009 году во время предсезонной подготовки в Донецке у меня случился легкий инфаркт, но, к счастью, я быстро выздоровел. Еще одна моя слабость – искусство, которое вкупе с чтением литературы дает мне жизненно важный баланс для повседневной работы в футболе», - сказал Луческу.

Напомним, в мае 2009 года Мирча Луческу вместе с «Шахтером» выиграл Кубок УЕФА, а через несколько месяцев румынский специалист оказался на больничной койке, перенеся «на ногах» инфаркт, последствия которого залечивал в донецкой клинике.