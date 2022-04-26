Рафа возвращается. Надаль выступит на турнире в Мадриде

Рафаэль Надаль вернется в игру во время престижного грунтового турнира АТР в Мадриде, который пройдет с 1 по 8 мая.

Для Надаля это будет первый турнир после стрессового перелома ребра, который он получил в марте. Последний на данный момент матч Надаля – проигранный финал Мастерса в Индиан-Уэллсе против Тэйлора Фритца 21 марта.

Тренировки на корте Надаль возобновил 18 апреля.