ФОТО. Четыре недели без матчей. Надаль вернулся к тренировкам

Бывший лидер мирового рейтинга Рафаэль Надаль впервые за месяц провел тренировку.



После соревнований в Индиан-Уэллс, где он стал финалистом, испанец прошел обследование, которое показало, что у Рафы была трещина ребра.



Надаль уже пропустил Мастерс в Монте-Карло, также он не сыграет и на соревнованиях ATP 500 в Барселоне.

Вероятно, Король грунта вернутся уже на Мастерсе в Мадриде, который стартует в начале мая.