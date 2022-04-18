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ФОТО. Четыре недели без матчей. Надаль вернулся к тренировкам

Рафаэль провел легкую тренировочную сессию

  • 18.04.2022 14:39
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ФОТО. Четыре недели без матчей. Надаль вернулся к тренировкам
© Twitter. Рафаэль Надаль

Бывший лидер мирового рейтинга Рафаэль Надаль впервые за месяц провел тренировку. 
 
После соревнований в Индиан-Уэллс, где он стал финалистом, испанец прошел обследование, которое показало, что у Рафы была трещина ребра.
 
Надаль уже пропустил Мастерс в Монте-Карло, также он не сыграет и на соревнованиях ATP 500 в Барселоне.

Вероятно, Король грунта вернутся уже на Мастерсе в Мадриде, который стартует в начале мая.

Источник — Twitter

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