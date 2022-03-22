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Надаль из-за травмы пропустит 4-6 недель

У Рафаэля диагностировали трещину ребра

  • 22.03.2022 15:55
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Надаль из-за травмы пропустит 4-6 недель
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Бывший лидер мирового рейтинга Рафаэль Надаль прошел медицинское обследование в Испании после возвращения из США, где дошел до финала на соревнованиях в Индиан-Уэллс.
 
Результаты обследований показали, что у Рафы трещина ребра, травма была получена в полуфинальной встрече против Карлоса Алькараса.
 
По прогнозам медиков, восстановление займет от 4 до 6 недель. Таким образом, Надаль совершенно точно пропустит Мастерс в Монте Карло и турнир ATP 500 в Барселоне.

Источник — Sport.ua

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