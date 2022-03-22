Надаль из-за травмы пропустит 4-6 недель

Бывший лидер мирового рейтинга Рафаэль Надаль прошел медицинское обследование в Испании после возвращения из США, где дошел до финала на соревнованиях в Индиан-Уэллс.



Результаты обследований показали, что у Рафы трещина ребра, травма была получена в полуфинальной встрече против Карлоса Алькараса.



По прогнозам медиков, восстановление займет от 4 до 6 недель. Таким образом, Надаль совершенно точно пропустит Мастерс в Монте Карло и турнир ATP 500 в Барселоне.