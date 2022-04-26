Жан Пьер ПАПЕН: «Если Мбаппе мечтает о Реале – пусть переходит»

Обладатель Золотого мяча 1991 года Жан-Пьер Папен поделился своим мнением по поводу будущего Килиана Мбаппе, который выбирает между «Реалом» и ПСЖ:
«Я бы реализовал свою мечту. Нельзя идти против своей мечты. Если «Реал» – это клуб, в который он хочет перейти, нужно переходить.
С отцом Мбаппе мы как-то перекинулись парой слов. Я сказал ему: «Если Килиан мечтает о «Реале», пусть переходит, иначе будет жалеть всю свою жизнь».
Источник — Eurosport
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.