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Жан Пьер ПАПЕН: «Если Мбаппе мечтает о Реале – пусть переходит»

Легендарный француз – о будущем лидера ПСЖ

  • 26.04.2022 22:20
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Жан Пьер ПАПЕН: «Если Мбаппе мечтает о Реале – пусть переходит»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жан-Пьер Папен

Обладатель Золотого мяча 1991 года Жан-Пьер Папен поделился своим мнением по поводу будущего Килиана Мбаппе, который выбирает между «Реалом» и ПСЖ:

«Я бы реализовал свою мечту. Нельзя идти против своей мечты. Если «Реал» – это клуб, в который он хочет перейти, нужно переходить.

С отцом Мбаппе мы как-то перекинулись парой слов. Я сказал ему: «Если Килиан мечтает о «Реале», пусть переходит, иначе будет жалеть всю свою жизнь».

Источник — Eurosport

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