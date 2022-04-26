ВИДЕО. Слова Клоппа перед матчем Ливерпуль – Вильярреал

В рамках второго полуфинального матча Лиги чемпионов «Ливерпуль» на своем поле сыграет против испанского «Вильярреала». Игра состоится в среду на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало – в 22:00 по киевскому времени.
Вашему вниманию запись пресс-конференции Юргена Клоппа перед матчем «Ливерпуль» – «Вильярреал».
Источник — Sport.ua
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