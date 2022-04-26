Костюк и Калинина узнали первых соперниц на соревнованиях в Мадриде

Состоялась жеребьевка основной сетки грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде. В основу попали две представительницы Украины.



Ангелина Калинина (№37 WTA) в первом круге встретится с американкой Слоан Стивенс (№43 WTA).



Марта Костюк (№60 WTA), получившая wild card от организаторов, сразится против Клары Таусон из Дании (№41 WTA).



Также отметим, что борьбу в квалификации продолжает Даяна Ястремская.