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Костюк и Калинина узнали первых соперниц на соревнованиях в Мадриде

Украинки стартуют в основной сетке престижного грунтового турнира

  • 26.04.2022 17:47
  • 349 просмотров
  • 1 комментарий
Костюк и Калинина узнали первых соперниц на соревнованиях в Мадриде
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Состоялась жеребьевка основной сетки грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде. В основу попали две представительницы Украины.
 
Ангелина Калинина (№37 WTA) в первом круге встретится с американкой Слоан Стивенс (№43 WTA).
 
Марта Костюк (№60 WTA), получившая wild card от организаторов, сразится против Клары Таусон из Дании (№41 WTA).
 
Также отметим, что борьбу в квалификации продолжает Даяна Ястремская.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Spectra, 26.04.2022 17:52
    0
    Девочки вперёд! Хотелось бы ещё разок матч Марта-Эмма снова разнести выскочку!
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