Костюк и Калинина узнали первых соперниц на соревнованиях в Мадриде

Состоялась жеребьевка основной сетки грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде. В основу попали две представительницы Украины.
Ангелина Калинина (№37 WTA) в первом круге встретится с американкой Слоан Стивенс (№43 WTA).
Марта Костюк (№60 WTA), получившая wild card от организаторов, сразится против Клары Таусон из Дании (№41 WTA).
Также отметим, что борьбу в квалификации продолжает Даяна Ястремская.
Источник — Sport.ua
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