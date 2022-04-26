Мадрид. Ястремская вышла в финал квалификации, Байндл проиграла

Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Катерина Байндл (Козлова) с разной степенью успешности стартовали в квалификации грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде.



В полуфинале отбора Ястремская оформила волевую победу над третьей сеяной Мэдисон Бренгл из США.



Байндл на этой стадии проиграла польке Магде Линетт, посеянной под пятым номером.



Мадрид. Полуфинал квалификации

Даяна Ястремская (Украина) – Мэдисон Бренгл (США, 3) – 2:6, 6:2, 6:4

Катерина Байндл (Украина) – Магда Линетт (Польша, 5) – 3:6, 5:7



В финале отбора Ястремская встретится с француженкой Армони Тан.



В основе сыграют Ангелина Калинина и Марта Костюк.