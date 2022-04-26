Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Мадрид. Ястремская вышла в финал квалификации, Байндл проиграла

Даяна продолжает борьбу за путевку в основу

  • 26.04.2022 17:15
  • 634 просмотра
  • 1 комментарий
Мадрид. Ястремская вышла в финал квалификации, Байндл проиграла
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Катерина Байндл (Козлова) с разной степенью успешности стартовали в квалификации грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде.
 
В полуфинале отбора Ястремская оформила волевую победу над третьей сеяной Мэдисон Бренгл из США. 
 
Байндл на этой стадии проиграла польке Магде Линетт, посеянной под пятым номером. 
 
Мадрид. Полуфинал квалификации 
Даяна Ястремская (Украина) – Мэдисон Бренгл (США, 3) – 2:6, 6:2, 6:4
Катерина Байндл (Украина) – Магда Линетт (Польша, 5) – 3:6, 5:7
 
В финале отбора Ястремская встретится с француженкой Армони Тан.
 
В основе сыграют Ангелина Калинина и Марта Костюк.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    alex55, 26.04.2022 18:22
    0
    Байндл лучше чем Козлова.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности