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Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мы выиграли три трофея з 18 месяцев. Это достижение»

Наставник ПСЖ высказался о своей работе

  • 26.04.2022 13:27
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Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мы выиграли три трофея з 18 месяцев. Это достижение»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино поделился мнением по поводу своей работы в парижском клубе.

«Мы выиграли три трофея менее чем за 18 месяцев, хотя у нас было много проблем. Я думаю, что это тоже достижение.

Действительно, у ПСЖ, особенно в последние годы, огромные амбиции. Ожидания высоки, цели – самые престижные. Но я помню и о том, что этот клуб еще никогда не выигрывал Лигу чемпионов.

Я думаю, что выиграть чемпионат Франции в десятый раз – это уже историческое достижение», – сказал Почеттино.

Ранее сообщалось, что Почеттино в ближайшее время покинет ПСЖ.

Источник — Football-Italia

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