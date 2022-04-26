Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мы выиграли три трофея з 18 месяцев. Это достижение»

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино поделился мнением по поводу своей работы в парижском клубе.
«Мы выиграли три трофея менее чем за 18 месяцев, хотя у нас было много проблем. Я думаю, что это тоже достижение.
Действительно, у ПСЖ, особенно в последние годы, огромные амбиции. Ожидания высоки, цели – самые престижные. Но я помню и о том, что этот клуб еще никогда не выигрывал Лигу чемпионов.
Я думаю, что выиграть чемпионат Франции в десятый раз – это уже историческое достижение», – сказал Почеттино.
Ранее сообщалось, что Почеттино в ближайшее время покинет ПСЖ.
Источник — Football-Italia
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.