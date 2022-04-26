Малиновский вернулся в общую группу Аталанты

Игрок сборной Украины Руслан Малиновский начал работать в общей группе «Аталанты». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Бергамо.
Напомним, Малиновский 18 апреля получил повреждение в матче с «Вероной» (1:1). После этого украинский хавбек пропустил следующий матч с «Венецией» (3:1).
Таким образом, существует шанс, что Малиновский сыграет в перенесенном матче 20-го тура чемпионата Италии против «Торино», который состоится 27 апреля.
В этом сезоне Малиновский сыграл 37 матчей, забил 10 мячей и сделал пять голевых передач.
Источник — ФК Аталанта Бергамо
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