Манчестер Сити примет Реал в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов

Во вторник, 26 апреля, в Манчестере на стадионе «Этихад» состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором местный «Манчестер Сити» примет мадридский «Реал». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Английский гранд в прошлом сезоне уже играл в финале Лиги чемпионов, однако в решающем матче проиграл лондонскому «Челси». В этой кампании команда Пепа Гвардиолы могла сразиться с «пенсионерами» на стадии полуфинала, если бы «Реал» не заставил тех сложить чемпионские полномочия.

Интереса к матчу «Манчестер Сити» – «Реал» добавляет тот факт, что в составе обоих клубов выступают украинцы. У «Сити» это Александр Зинченко, а в «Реале» – Андрей Лунин. Правда, последний продолжает оставаться вторым вратарем и не может выбить Тибо Куртуа из состава. Пока бельгиец здоров, получить шанс на место в основе Лунину вряд ли удастся.

А вот Зинченко вполне может получить сегодня игровое время. В этом сезоне на его счету уже 6 поединков в Лиге чемпионов и одна голевая передача. Да и в прошлогоднем финале Александр играл. Так что украинским любителям футбола будет интересно посмотреть данный поединок. Хоть и в условиях военного времени спорт, конечно, не в приоритете.