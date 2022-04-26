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Манчестер Сити примет Реал в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов

Украинец Александр Зинченко может второй раз в карьере стать финалистом престижнейшего турнира

  • 26.04.2022 11:55
  • 420 просмотров
  • 1 комментарий
Манчестер Сити примет Реал в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 26 апреля, в Манчестере на стадионе «Этихад» состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором местный «Манчестер Сити» примет мадридский «Реал». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Английский гранд в прошлом сезоне уже играл в финале Лиги чемпионов, однако в решающем матче проиграл лондонскому «Челси». В этой кампании команда Пепа Гвардиолы могла сразиться с «пенсионерами» на стадии полуфинала, если бы «Реал» не заставил тех сложить чемпионские полномочия.

Интереса к матчу «Манчестер Сити» – «Реал» добавляет тот факт, что в составе обоих клубов выступают украинцы. У «Сити» это Александр Зинченко, а в «Реале» – Андрей Лунин. Правда, последний продолжает оставаться вторым вратарем и не может выбить Тибо Куртуа из состава. Пока бельгиец здоров, получить шанс на место в основе Лунину вряд ли удастся.

А вот Зинченко вполне может получить сегодня игровое время. В этом сезоне на его счету уже 6 поединков в Лиге чемпионов и одна голевая передача. Да и в прошлогоднем финале Александр играл. Так что украинским любителям футбола будет интересно посмотреть данный поединок. Хоть и в условиях военного времени спорт, конечно, не в приоритете.

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Alphar Omega, 26.04.2022 12:08
    0
    За Зину!
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