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Тибо КУРТУА: «Верю, что мы сможем пройти дальше»

Вратарь «Реала» – о предстоящем противостоянии с «Манчестер Сити»

  • 26.04.2022 10:30
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Тибо КУРТУА: «Верю, что мы сможем пройти дальше»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

29-летний голкипер испанского «Реала» Тибо Куртуа поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити».

«Это очень непростая команда, которая много двигается. «Манчестер Сити» любит владеть мячом, вести большую часть игры между линиями. Игры будут очень тяжелыми, но я верю, что мы сможем пройти дальше.

Почему мы всегда переворачиваем ход противостояния на «Бернабеу»? В этом году я не знаю, сколько камбэков нам удалось. «Реал» играет совсем по-другому на «Бернабеу».

Когда все пошло не по плану в ответной игре с «Челси», мы продолжали верить, и это нам помогло. Несмотря на победу в гостях со счетом 3:1, мы знали, что нам будет нелегко в домашнем матче, так оно и вышло», - сказал Куртуа.

Матч «Манчестер Сити» – «Реал» состоится во вторник, 26 апреля. Начало в 22:00 по Киеву.

Источник — Marca

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