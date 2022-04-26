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Милан хочет подписать Мареза

Алжирский вингер «Манчестер Сити» может продолжить карьеру в Серии А

  • 26.04.2022 09:37
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Милан хочет подписать Мареза
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рияд Марез

«Милан» заинтересован в подписании вингера «Манчестер Сити» Рияда Мареза.

31-летний Марез может сыграть на различных позициях в атаке, но его излюбленная – на правом фланге, где у россонери наблюдаются кадровые сложности.

В сезоне-2021/22 алжирец провел 42 матча за «Манчестер Сити», забив 23 гола и отдав 8 результативных передач. Его контракт с «горожанами» истекает в июне 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» проявляет интерес к Марезу.

Источник — Footmercato

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