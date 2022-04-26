Милан хочет подписать Мареза

«Милан» заинтересован в подписании вингера «Манчестер Сити» Рияда Мареза.
31-летний Марез может сыграть на различных позициях в атаке, но его излюбленная – на правом фланге, где у россонери наблюдаются кадровые сложности.
В сезоне-2021/22 алжирец провел 42 матча за «Манчестер Сити», забив 23 гола и отдав 8 результативных передач. Его контракт с «горожанами» истекает в июне 2023 года.
Ранее сообщалось, что «Барселона» проявляет интерес к Марезу.
Источник — Footmercato
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