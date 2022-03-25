Барселона проявляет интерес к Марезу

«Барселона» уже занимается поиском усиления на позицию вингера на летнее трансферное окно. Каталонцы запросили информацию по поводу игрока «Манчестер Сити» Рияда Мареза. Готовы ли чемпионы Англии продавать игрока, пока не известно.

В нынешнем сезоне на счету Мареза 22 гола и 7 ассистов в 36 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Трансферная стоимость 31-летнего алжирца оценивается в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» надеется подписать Эрлинга Холанда.