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Барселона проявляет интерес к Марезу

Алжирский вингер может покинуть «Манчестер Сити»

  • 25.03.2022 22:48
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Барселона проявляет интерес к Марезу
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рияд Марез

«Барселона» уже занимается поиском усиления на позицию вингера на летнее трансферное окно. Каталонцы запросили информацию по поводу игрока «Манчестер Сити» Рияда Мареза. Готовы ли чемпионы Англии продавать игрока, пока не известно.

В нынешнем сезоне на счету Мареза 22 гола и 7 ассистов в 36 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Трансферная стоимость 31-летнего алжирца оценивается в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» надеется подписать Эрлинга Холанда.

Источник — Footmercato

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