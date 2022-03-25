Хави надеется заманить Холанда в Барселону

Главный тренер «Барселоны» Хави надеется убедить форварда «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда перейти в каталонский клуб.

Главным конкурентом «Барселоны» в борьбе за Холанда является «Реал». Хави надеется, что недавная победа каталонцев 4:0 в Эль Класико поможет убедить норвежского форварда перейти именно в «Барселону».

Хави собирается лично поговорить с Холандом. При этом тренер понимает, что осуществить такой трансфер будет непросто из-за финансовой ситуации в «Барселоне».

В нынешнем сезоне на счету Холанда 23 гола и 6 ассистов в 23 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Трансферная стоимость 21-летнего форварда оценивается в 150 миллионов евро.