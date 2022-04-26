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Килиан МБАППЕ: «О капитанской повязке пока не стоит думать»

Форвард ПСЖ считает очень хорошим капитаном Маркиньоса

  • 26.04.2022 09:18
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Килиан МБАППЕ: «О капитанской повязке пока не стоит думать»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал о том, планирует ли он становиться капитаном парижской команды.

«О капитанской повязке пока не стоит думать. Она приходит сама собой, у нас был Тьяго Силва, Маркиньос стал его преемником. Это естественный процесс. Он очень хороший капитан. Даже по отношению к Маркиньосу задавать такие вопросы - это некоторое неуважение. Сейчас именно он действующий капитан ПСЖ», - сказал Мбаппе.

Источник — Twitter

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