Килиан МБАППЕ: «О капитанской повязке пока не стоит думать»

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал о том, планирует ли он становиться капитаном парижской команды.

«О капитанской повязке пока не стоит думать. Она приходит сама собой, у нас был Тьяго Силва, Маркиньос стал его преемником. Это естественный процесс. Он очень хороший капитан. Даже по отношению к Маркиньосу задавать такие вопросы - это некоторое неуважение. Сейчас именно он действующий капитан ПСЖ», - сказал Мбаппе.