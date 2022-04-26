Рио ФЕРДИНАНД: «С назначением Рангника в МЮ все стало только хуже»

Легенда английского «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд оценил перспективы клуба.

«Если говорить предельно честно, то с назначением Рангника и уходом Сульшера все стало только хуже. «МЮ» не попадет в топ-4. Нет никаких шансов, все кончено. Они потеряли желание бороться, в них нет искры. Конечно, находясь в таком положении, сложно иметь какую-то мотивацию.

Это очень слабый результат. Перед матчем ты просто сидишь и надеешься, что «Ман Юнайтед» выйдет и победит», - сказал Фердинанд.