Руководство МЮ выделит Тен Хагу 150 млн фунтов на трансферы

«Манчестер Юнайтед» назначил Эрика тен Хага на пост главного тренера. Нидерландский специалист приступит к работе в июне 2022 года.

Как сообщает источник, руководство МЮ выделит Тен Хагу 150 миллионов фунтов на трансферы.

Также в клубе планируют продать Эрика Байи, Фила Джонса, Алекса Теллеса, Аарона Уан-Биссаку и Антони Марсьяля.

Средства с продажи футболистов также будут вложены в усиление состава.

Также в качестве свободных агентов команду могут покинуть Неманя Матич, Поль Погба, Джесси Лингард, Хуан Мата и Эдинсон Кавани.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» намерен подписать таланта «Барселоны».