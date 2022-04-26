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Руководство МЮ выделит Тен Хагу 150 млн фунтов на трансферы

Новому тренеру создадут хорошие условия

  • 26.04.2022 05:10
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Руководство МЮ выделит Тен Хагу 150 млн фунтов на трансферы
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» назначил Эрика тен Хага на пост главного тренера. Нидерландский специалист приступит к работе в июне 2022 года.

Как сообщает источник, руководство МЮ выделит Тен Хагу 150 миллионов фунтов на трансферы.

Также в клубе планируют продать Эрика Байи, Фила Джонса, Алекса Теллеса, Аарона Уан-Биссаку и Антони Марсьяля.

Средства с продажи футболистов также будут вложены в усиление состава.

Также в качестве свободных агентов команду могут покинуть Неманя Матич, Поль Погба, Джесси Лингард, Хуан Мата и Эдинсон Кавани.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» намерен подписать таланта «Барселоны».

Источник — ESPN

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