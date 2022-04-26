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Серж ОРЬЕ: «Иногда ты ненавидишь Моуриньо и хочешь убить»

Защитник «Вильярреала» – об известном тренере

  • 26.04.2022 07:58
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Серж ОРЬЕ: «Иногда ты ненавидишь Моуриньо и хочешь убить»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Французский фулбек испанского «Вильярреала» Серж Орье вспомнил о работе с Жозе Моуриньо в английском «Тоттенхэме».

«Однажды мы поспорили, но это было из-за тактических соображений. Я был недоволен его решениями и пошел в кабинет, чтобы поговорить с ним. Я знал, что без проблем могу поговорить с ним, потому что ему нравится, когда игрок честен. На следующий день проблема была решена.

Мне это нравится, потому что Моуриньо слушает тебя, а потом говорит, что он думает. Иногда ты ненавидишь его и хочешь убить, но потом ты начинаешь любить его, потому что его характер – это характер прирожденного победителя, и я во многом отождествляю себя с ним. Я ничего не имею против него», – сказал Орье.

Источник — The Telegraph

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