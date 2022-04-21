Соломона предлагали Роме. Моуриньо отказал, затем в дело вступил Фулхэм

Целый ряд футболистов «Шахтера» из-за российско-украинской войны был предложен для приобретения европейским клубам.

В частности, в последние несколько недель на «Рому» выходили с предложением приобрести израильского вингера «горняков» Манора Соломона за 8 миллионов евро. Однако главный тренер римлян Жозе Моуриньо посчитал, что его команда требует усиление на эту позицию за счет игрока другого профиля, и от сделки отказался.

В итоге по трансферу Соломона с «Шахтером» договорился английский «Фулхэм», который накануне досрочно оформил возвращение в Премьер-лигу по итогам нынешнего сезона.