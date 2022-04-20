Решили задачу за сезон. Фулхем досрочно вернулся из Чемпионшипа в АПЛ

Клуб «Фулхэм» досрочно, за три тура до конца сезона, вернулся из Чемпионшипа в АПЛ спустя всего один сезон после вылета.

В матче 43-го тура Чемпионшипа «Фулхэм» дома разгромил «Престон» (3:0). Форвард Александар Митрович оформил дубль, еще раз отличился Фабиу Карвалью.

«Дачники» под руководством Марко Силвы набрали 86 очков и гарантировали себе выход в Премьер-лигу. В топ-3 АПЛ также входят «Борнмут» (77) и «Хаддерсфилд» (73).

Две команды поднимутся в АПЛ напрямую, а клубы, занявшие места с 3-го по 6-е, сыграют плей-офф за третью путевку в элитный дивизион.

Турнирная таблица Чемпионшипа

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine