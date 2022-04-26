Федерико ВАЛЬВЕРДЕ: «В таких играх многое зависит от нервов и твоей головы»

Полузащитник испанского «Реала» Федерико Вальверде поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити».
«У нас есть характер, а молодежь привносит свой весомый вклад, в том числе благодаря опытным игрокам. Когда ты надеваешь форму «Реала», обязан выигрывать все. «Манчестер Сити» - прекрасный клуб.
В таких матчах многое зависит от нервов и твоей головы. В «Реале» мы готовы оказываться в хороших и не самых хороших ситуациях», - сказал Вальверде.
Матч «Манчестер Сити» – «Реал» состоится во вторник, 26 апреля. Начало в 22:00 по Киеву.
Источник — УЕФА
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