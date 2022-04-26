Челси нашел замену Рюдигеру

«Челси» летом покинет ключевой защитник команды Антонио Рюдигер. Несмотря на эту потерю, лондонский клуб уже нашел игрока взамен.
Как сообщает немецкая пресса, «Челси» нацелились на защитника «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиола.
20-летний хорват в этом сезоне провел 42 поединка, забил 2 мяча и отдал три голевых передачи.
Ранее сообщалось, что Рюдигер перейдет в «Реал».
Источник — Sky Germany
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