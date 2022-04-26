Цитаишвили отличился голевым пасом за Вислу

Полузащитник «Вислы» Георгий Цитаишвили отличился голевым пасом в поединке чемпионата Польши с «Плоцком». Результативное действие 21-летнего вингера не спасло его клуб от поражения - 3:4. Причем, победный гол был забит на 90+11-й минуте встречи.

Отметим, что для Георгий Цитаишвили это уже второй голевой пас в трех матчах Экстракласы. Цитаишвили подписал контракт до 30 июня с краковской «Вислой», по истечении которого вернется в «Динамо».