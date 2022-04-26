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34-й тур
Кристал Пэлас
0 : 0
Лидс
25.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Орлы и Павлины разошлись миром в заключительном матче 34-го тура АПЛ

«Кристал Пэлас» и «Лидс» находятся во второй половине турнирной таблицы

  • 26.04.2022 00:30
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Орлы и Павлины разошлись миром в заключительном матче 34-го тура АПЛ
© Getty Images/Global Images Ukraine

В заключительном матче 34-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» и «Лидс» сыграли вничью (0:0).

«Кристал Пэлас» набрал 38 очков и занимает 14-е место. «Лидс» расположился на 16-й позиции (34 очка).

АПЛ. 34-й тур

Кристал Пэлас – Лидс – 0:0

Кристал Пэлас: Гуаита, Уорд, Гехи, Андерсен, Клайн, Эзе (Шлупп, 79), Макартур, Галлахер, Айю (Олисе, 67), Заа, Матета (Бентеке, 84).

Лидс: Мелье, Эйлинг, Купер, Льоренте, Даллас, Филлипс, Клих (Кох, 46), Рафинья, Родриго (Гелхардт, 74), Джеймс (Гринвуд, 59), Харрисон.

Предупреждения: Андерсен, 45, Уорд, 51 – Джеймс, 50, Льоренте, 77.

Судья: Инглэнд (Англия).

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

Источник — Sport.ua

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