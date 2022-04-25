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Ястремская и Козлова узнали первых соперниц на турнире в Мадриде

Крупный турнир в Испании

  • 25.04.2022 22:13
  • 225 просмотров
  • 1 комментарий
Ястремская и Козлова узнали первых соперниц на турнире в Мадриде
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Катерина Байндл (Козлова) узнали первых соперниц в квалификации крупного турнира WTA1000 в Мадриде (28 апреля - 7 мая).

Ястремская в первом раунде встретится с американкой Мэдисон Бренгл (N54), а Байндл сыграет против представительницы Польши Магды Линетт (N56).

С основной сетки стартуют Ангелина Калинина и Марта Костюк. Элина Свитолина снялась с турнира из-за травмы.

Источник — Большой теннис Украины

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Stanislav Matusevych, 25.04.2022 22:23
    +1
    Даяні Бренгл вже й на грунті дісталася. Правда, на швидкому грунті, майже харді. Це просто карма якась.
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