Ястремская и Козлова узнали первых соперниц на турнире в Мадриде

Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Катерина Байндл (Козлова) узнали первых соперниц в квалификации крупного турнира WTA1000 в Мадриде (28 апреля - 7 мая).
Ястремская в первом раунде встретится с американкой Мэдисон Бренгл (N54), а Байндл сыграет против представительницы Польши Магды Линетт (N56).
С основной сетки стартуют Ангелина Калинина и Марта Костюк. Элина Свитолина снялась с турнира из-за травмы.
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Источник — Большой теннис Украины
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