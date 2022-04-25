Ястремская и Козлова узнали первых соперниц на турнире в Мадриде

Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Катерина Байндл (Козлова) узнали первых соперниц в квалификации крупного турнира WTA1000 в Мадриде (28 апреля - 7 мая).

Ястремская в первом раунде встретится с американкой Мэдисон Бренгл (N54), а Байндл сыграет против представительницы Польши Магды Линетт (N56).

С основной сетки стартуют Ангелина Калинина и Марта Костюк. Элина Свитолина снялась с турнира из-за травмы.