Мадрид. Калинина заменит Свитолину в основной сетке

Украинка Элина Свитолина и вторая ракетка мира Барбора Крейчикова снялись с турнира WTA1000 в Мадриде.

Вместо них в основной заявочный список попали Ангелина Калинина и Элисон Риск. Для второй ракетки Украины Калининой это будет дебютное выступление в Мадриде.

Напомним, Свитолина не выступает в Туре после поражения от Хизер Уотсон во втором круге турнира в Майами.