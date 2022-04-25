Мадрид. Калинина заменит Свитолину в основной сетке

Украинка Элина Свитолина и вторая ракетка мира Барбора Крейчикова снялись с турнира WTA1000 в Мадриде.
Вместо них в основной заявочный список попали Ангелина Калинина и Элисон Риск. Для второй ракетки Украины Калининой это будет дебютное выступление в Мадриде.
Напомним, Свитолина не выступает в Туре после поражения от Хизер Уотсон во втором круге турнира в Майами.
Источник — Twitter
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