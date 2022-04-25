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Мадрид. Калинина заменит Свитолину в основной сетке

Первая ракетка Украины не будет играть на турнире WTA1000

  • 25.04.2022 02:38
  • 90 просмотров
  • 1 комментарий
Мадрид. Калинина заменит Свитолину в основной сетке
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинка Элина Свитолина и вторая ракетка мира Барбора Крейчикова снялись с турнира WTA1000 в Мадриде.

Вместо них в основной заявочный список попали Ангелина Калинина и Элисон Риск. Для второй ракетки Украины Калининой это будет дебютное выступление в Мадриде.

Напомним, Свитолина не выступает в Туре после поражения от Хизер Уотсон во втором круге турнира в Майами.

Источник — Twitter

(1 голос)

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Комментарии
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    online
    Spectra, 25.04.2022 03:06
    0
    Та и ладно для Эли Мадрид самый неудачный турнир, даже вспоминать не хочется прошлый год. Геля хотела попробовать сыграть на всех самых сильных турнир, вот теперь занесёт в копилку Мадрид, а потом и Рим.
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