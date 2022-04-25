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Джордан ХЕНДЕРСОН: «Нас ждет трудное противостояние»

Капитан «Ливерпуля» – о перспективах выйти в финал Лиги чемпионов

  • 25.04.2022 18:41
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Джордан ХЕНДЕРСОН: «Нас ждет трудное противостояние»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джордан Хендерсон

Полузащитник английского «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против испанского «Вильярреала».

«Вильярреал» прошел сильных соперников. У них очень хорошая команда, и нас ждет трудное противостояние. Надо готовиться к тому, чтобы отдать все силы. Надеюсь, нам удастся выйти в финал», - сказал Хендерсон.

Матч «Ливерпуль» – «Вильярреал» состоится во вторник, 26 апреля. Начало в 22:00 по Киеву.

Источник — УЕФА

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