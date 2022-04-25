Джордан ХЕНДЕРСОН: «Нас ждет трудное противостояние»

Полузащитник английского «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против испанского «Вильярреала».

«Вильярреал» прошел сильных соперников. У них очень хорошая команда, и нас ждет трудное противостояние. Надо готовиться к тому, чтобы отдать все силы. Надеюсь, нам удастся выйти в финал», - сказал Хендерсон.

Матч «Ливерпуль» – «Вильярреал» состоится во вторник, 26 апреля. Начало в 22:00 по Киеву.