Джордан ХЕНДЕРСОН: «Нас ждет трудное противостояние»

Полузащитник английского «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против испанского «Вильярреала».
«Вильярреал» прошел сильных соперников. У них очень хорошая команда, и нас ждет трудное противостояние. Надо готовиться к тому, чтобы отдать все силы. Надеюсь, нам удастся выйти в финал», - сказал Хендерсон.
Матч «Ливерпуль» – «Вильярреал» состоится во вторник, 26 апреля. Начало в 22:00 по Киеву.
Источник — УЕФА
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