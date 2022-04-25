Томас ТУХЕЛЬ: «Эта победа – огромный шаг вперед»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу над «Вест Хэмом» (1:0) в матче 34-го тура английской Премьер-лиги.

«Мы контролировали игру, но не могли найти свободные зоны, оставалось только ждать, рисковать не стоило. Мы пытались сдерживать их порывы контратаковать. А удаление у них в конце игры позволило находить больше свободных зон и решить задачу.

Эта победа – огромный шаг вперед для нас. У нас еще есть игры в запасе, и я рад был победить. Мы заслужили капельку удачи после недавних результатов. Впереди важная игра в Манчестере, и такая победа поднимает нам настроение», - сказал Тухель.