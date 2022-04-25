ПАЛКИН: «Шахтер не вернется в Донецк, пока его будет контролировать россия»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал возможность возвращения в Донецк.

«С 2014 года мы покинули Донецк и играли по всей Украине: Львов, Харьков, Киев. Но все это время у нас была одна мечта – вернуться в Донецк. У нас остается эта мечта, просто может потребоваться немного больше времени. Наша страна останется единственной. Это наша мечта, без мечты будет сложно продолжать. Трудно жить без родного города, тренировочной базы, болельщиков.

Прежде всего, мы никогда не вернемся в Донецк, если его будет контролировать россия. Мы украинская команда и будем играть только в чемпионате Украины. Мы никогда не будем играть в чемпионате россии – это наша основная позиция, и я хотел бы подчеркнуть это», - заявил Палкин.