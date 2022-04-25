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Свитолина не сыграет на турнире в Риме

Первая ракетка Украины пропустит очередной турнир

  • 25.04.2022 16:05
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Свитолина не сыграет на турнире в Риме
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинка Элина Свитолина снялась с турнира в Мадриде. Вместо нее выступит китаянка Чжан Шуай.

Напомним, Свитолина не выступает в Туре после поражения от Хизер Уотсон во втором круге турнира в Майами.

Ранее стало известно, что Калинина заменит Свитолину в основной сетке турнира в Мадриде.

Источник — Twitter

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