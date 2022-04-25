Свитолина не сыграет на турнире в Риме

Украинка Элина Свитолина снялась с турнира в Мадриде. Вместо нее выступит китаянка Чжан Шуай.

Напомним, Свитолина не выступает в Туре после поражения от Хизер Уотсон во втором круге турнира в Майами.

Ранее стало известно, что Калинина заменит Свитолину в основной сетке турнира в Мадриде.