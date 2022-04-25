Телетрансляция матча Антальяспор – Шахтер была запрещена

Сегодня, 25 апреля «Шахтер» проведет благотворительный матч против «Антальяспора». Начало – в 20:30 по Киеву.

«Шахтер» официально сообщил, что телетрансляция матча не состоится. Причина отсутствие разрешения на трансляцию от Федерации футбола Турции. Такое решение связано с тем, что встреча накладывается по времени на сегодняшние матчи чемпионата Турции.