Телетрансляция матча Антальяспор – Шахтер была запрещена

Сегодня, 25 апреля «Шахтер» проведет благотворительный матч против «Антальяспора». Начало – в 20:30 по Киеву.
«Шахтер» официально сообщил, что телетрансляция матча не состоится. Причина отсутствие разрешения на трансляцию от Федерации футбола Турции. Такое решение связано с тем, что встреча накладывается по времени на сегодняшние матчи чемпионата Турции.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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