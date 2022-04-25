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Телетрансляция матча Антальяспор – Шахтер была запрещена

Странное решение от Федерации футбола Турции

  • 25.04.2022 13:37
  • 3085 просмотров
  • 3 комментария
Телетрансляция матча Антальяспор – Шахтер была запрещена

Сегодня, 25 апреля «Шахтер» проведет благотворительный матч против «Антальяспора». Начало – в 20:30 по Киеву.

«Шахтер» официально сообщил, что телетрансляция матча не состоится. Причина отсутствие разрешения на трансляцию от Федерации футбола Турции. Такое решение связано с тем, что встреча накладывается по времени на сегодняшние матчи чемпионата Турции.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    ss2000, 25.04.2022 14:12
    +1
    Так перенесіть початок матчу !
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    online
    ALKOSruLKA, 25.04.2022 14:25
    0
    ... ще одне підтвердження цінності цього матчу та й турне в цілому...
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    online
    andi Mir, 25.04.2022 13:39
    -1
    Майбутні "гаранти безпеки" , що тут ще скажеш.
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