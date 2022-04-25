Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Арсенал хочет подписать лидера Ромы

Тэмми Абрахам может вернуться в АПЛ

  • 25.04.2022 12:42
  • 326 просмотров
  • 0 комментариев
Арсенал хочет подписать лидера Ромы
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тэмми Абрахам

«Арсенал» проявляет интерес к форварду «Ромы» Тэмми Абрахаму. «Канониры» готовы предложить за 24-летнего английского форварда 50 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось о том, что вернуть Абрахама в АПЛ также хочет «Манчестер Юнайтед». При чем «Красные дьяволы» готовы сделать «Роме» более выгодное предложение.

В нынешнем сезоне на счету Абрахама 24 гола и 5 ассистов в 46 матчах за «Рому» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 45 миллионов евро.

Источник — Daily Star

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности