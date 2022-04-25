Арсенал хочет подписать лидера Ромы

«Арсенал» проявляет интерес к форварду «Ромы» Тэмми Абрахаму. «Канониры» готовы предложить за 24-летнего английского форварда 50 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось о том, что вернуть Абрахама в АПЛ также хочет «Манчестер Юнайтед». При чем «Красные дьяволы» готовы сделать «Роме» более выгодное предложение.

В нынешнем сезоне на счету Абрахама 24 гола и 5 ассистов в 46 матчах за «Рому» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 45 миллионов евро.