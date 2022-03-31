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Манчестер Юнайтед готовит сумасшедшее предложение по Абрахаму

Форвард «Ромы» может вернуться в АПЛ

  • 31.03.2022 15:47
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Манчестер Юнайтед готовит сумасшедшее предложение по Абрахаму
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тэмми Абрахам

Успешный сезон Тэмми Абрахама в составе «Ромы» впечатлил скаутов «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» хотят подписать экс-форварда «Челси».

Первое предложение по поводу форварда «Рома» уже отклонила. Однако «Манчестер Юнайтед» готовит предложение, от которого отказаться будет намного труднее: речь идет о 100 миллионах фунтов. Год назад «Рома» отдала «Челси» за Абрахама 40 миллионов.

В нынешнем сезоне на счету Абрахама 23 гола и 4 ассиста в 40 матчах за «Рому» во всех турнирах.

Источник — Corriere dello Sport

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