Манчестер Юнайтед готовит сумасшедшее предложение по Абрахаму

Успешный сезон Тэмми Абрахама в составе «Ромы» впечатлил скаутов «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» хотят подписать экс-форварда «Челси».

Первое предложение по поводу форварда «Рома» уже отклонила. Однако «Манчестер Юнайтед» готовит предложение, от которого отказаться будет намного труднее: речь идет о 100 миллионах фунтов. Год назад «Рома» отдала «Челси» за Абрахама 40 миллионов.

В нынешнем сезоне на счету Абрахама 23 гола и 4 ассиста в 40 матчах за «Рому» во всех турнирах.