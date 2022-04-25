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Фрэнк ЛЭМПАРД: «На Энфилде вы не часто получаете пенальти»

Наставник «Эвертона» - о матче против «Ливерпуля»

  • 25.04.2022 12:24
  • 411 просмотров
  • 2 комментария
Фрэнк ЛЭМПАРД: «На Энфилде вы не часто получаете пенальти»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Лэмпард

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард признался, что недоволен судейством в дерби против «Ливерпуля» (0:2):

«Думаю, дважды можно было давать пенальти, но на «Энфилде» вы не часто их получаете.

Факт того, что был контакт, а его (Энтони Гордона – прим.) освистали – это безумие. Второй момент был бы фолом на любом другом участке поля. Иногда вы не получаете пенальти здесь».

Источник — BBC

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Phantom1993, 25.04.2022 12:53
    0
    monkey bussines, 25.04.2022 12:41
    Френки, не неси чушь. Не было там пенальти. От слова совсем. Один раз он нырнул, что было явно видно на повторе, а судья красавец разобрался сходу. Второй раз упал в обычной борьбе. Умей достойно принимать поражения. Понимаю, твоя команда в зоне вылета, но тактика левых пенальти не спасет Эвертон, если вы будете владеть мячем 11% игрового времени.
    В первом тайме был нырок, вопросов нет, чистая симуляция и справедливая желтая но втором тайме фон 100% и пенальти, о какой борьбе вы говорите? Игрок Ливера не успевал за Гордоном совсем, толчок в спину, а на такой скорости при минимальном контакте тяжело устоять, так что я не понимаю о какой борьбе идет речь, защитник проиграл в скорости полностью
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    online
    monkey bussines, 25.04.2022 12:41
    -4
    Френки, не неси чушь. Не было там пенальти. От слова совсем. Один раз он нырнул, что было явно видно на повторе, а судья красавец разобрался сходу. Второй раз упал в обычной борьбе. Умей достойно принимать поражения. Понимаю, твоя команда в зоне вылета, но тактика левых пенальти не спасет Эвертон, если вы будете владеть мячем 11% игрового времени.
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