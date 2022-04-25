Фрэнк ЛЭМПАРД: «На Энфилде вы не часто получаете пенальти»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард признался, что недоволен судейством в дерби против «Ливерпуля» (0:2):

«Думаю, дважды можно было давать пенальти, но на «Энфилде» вы не часто их получаете.

Факт того, что был контакт, а его (Энтони Гордона – прим.) освистали – это безумие. Второй момент был бы фолом на любом другом участке поля. Иногда вы не получаете пенальти здесь».