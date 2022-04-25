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Пеле выписали из больницы. Он провел там три дня

Бразилец продолжает лечение опухоли в толстой кишке

  • 25.04.2022 11:53
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Пеле выписали из больницы. Он провел там три дня
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пеле

Легенда мирового футбола Пеле был в очередной раз выписан из больницы, где он провел три дня.

Пеле проходил очередной этап лечения опухоли в толстой кишке. Сейчас состояние 81-летнего Пеле оценивается как хорошее и стабильное.

Отметим, что кроме толстой кишки, Пеле лечится от еще двух опухолей – в печени и легком.

Источник — Reuters

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