Пеле выписали из больницы. Он провел там три дня

Легенда мирового футбола Пеле был в очередной раз выписан из больницы, где он провел три дня.

Пеле проходил очередной этап лечения опухоли в толстой кишке. Сейчас состояние 81-летнего Пеле оценивается как хорошее и стабильное.

Отметим, что кроме толстой кишки, Пеле лечится от еще двух опухолей – в печени и легком.