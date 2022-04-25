Сергей СТАХОВСКИЙ: «Я вернулся в Будапешт, но отсиживаться не буду»

Звезда украинского тенниса Сергей Стаховский, который после начала войны записался в Тероборону, сообщил о том, что временно покинул Украину:

«Я вернулся в Будапешт. Мне предложили контракт на 12 месяцев в ЗСУ. Я был под Харьковом, был под Изюмом на прошлой неделе. Я видел достаточное количество мотивированных военных, которые знают, что они делают.

Честно скажу, что я даже будучи с автоматом в условиях улицы я еще адекватно представлял, что делать. В условиях полевых боевых действий я вообще не очень хорошо себя представляю.

Меня перевели в резерв, не убрали – в любой момент меня могут вернуть, я особо отсиживаться не буду».