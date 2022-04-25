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Сергей СТАХОВСКИЙ: «Я вернулся в Будапешт, но отсиживаться не буду»

Украинский теннисист готов снова взять оружие в руки

  • 25.04.2022 11:24
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Сергей СТАХОВСКИЙ: «Я вернулся в Будапешт, но отсиживаться не буду»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Стаховский

Звезда украинского тенниса Сергей Стаховский, который после начала войны записался в Тероборону, сообщил о том, что временно покинул Украину:

«Я вернулся в Будапешт. Мне предложили контракт на 12 месяцев в ЗСУ. Я был под Харьковом, был под Изюмом на прошлой неделе. Я видел достаточное количество мотивированных военных, которые знают, что они делают.

Честно скажу, что я даже будучи с автоматом в условиях улицы я еще адекватно представлял, что делать. В условиях полевых боевых действий я вообще не очень хорошо себя представляю.

Меня перевели в резерв, не убрали – в любой момент меня могут вернуть, я особо отсиживаться не буду».

Источник — YouTube

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