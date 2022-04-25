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Спортдир Баварии: «Левандовский уйдет летом? Определенно нет»

Мюнхенский клуб не намерен отпускать свою главную звезду

  • 25.04.2022 10:18
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Спортдир Баварии: «Левандовский уйдет летом? Определенно нет»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич исключил, что нападающий Роберт Левандовски покинет клуб. У форварда контракт с «Баварией» до 2023 года.

«Могу ли сказать, что он летом не уйдет? Да. Это определенно. Мы поговорим о том, что произойдет после этого», — сказал Салихамиджич.

При этом было отмечено, что клуб пока не приступал к переговорам с агентом футболиста по новому контракту.

Левандовски забил 48 голов в 41 матче за клуб в текущем сезоне.

Ранее сообщалось, что агент Левандовски уверен, что ПСЖ или «Барселона» купят форварда.

Источник — Sky Germany

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