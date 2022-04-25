В матче 34-го тура итальянской Серии А «Эмполи» на своем поле обыграл «Наполи» со счетом 3:2.
События матча
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Андреа Пинамонти (Эмполи).
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Андреа Пинамонти (Эмполи).
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Лиам Хендерсон (Эмполи).
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Инсинье (Наполи).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Дрис Мертенс (Наполи).
Источник — MEGOGO
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