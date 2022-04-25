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Функционер Ворсклы: «Клуб готов к диалогу по трансферам»

Олег Лысак рассказал о ситуации с Ибрахимом Кане

  • 25.04.2022 03:52
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Функционер Ворсклы: «Клуб готов к диалогу по трансферам»
© УПЛ. Ибрахим Кане

Вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак рассказал о местонахождении малийского защитника команды Ибрахима Кане.

«Кане сейчас находится в Венгрии. По нему были предложения, мы не выступали против. Руководство «Ворсклы» не вмешивалось в его выбор. Возможно, он решит отдохнуть два-три месяца. Никто не ушел из нашего клуба свободным агентом. Футболисты - это наш главный актив. Летом мы хотим максимально плодотворно поработать с футболистами и их агентами. «Ворскла» открыта к диалогу касательно возможных трансферов», - сказал Лысак.

Источник — Футбол 1/2/3

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