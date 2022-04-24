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В расположении Ворсклы тренируются игроки Зари

Функционер полтавчан рассказал о ситуации в клубе

  • 24.04.2022 12:38
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В расположении Ворсклы тренируются игроки Зари
© ФК Ворскла

Вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак рассказал о текущей ситуации в клубе.

«Мы выплачиваем футболистам часть заработной платы, до тридцати процентов. Исходим из реалий того, что в стране идет война.

Наша школа продолжает работу. Основа тоже занимается. В нашем расположении есть футболисты из Зари и других клубов. Мы не против, чтобы игроки, которые имеют опыт выступлений в УПЛ, тренировались с Ворсклой. 

Касательно легионеров у нас проблем нет. Парни нашли себе игровую практику минимум до 30 июня. Далее будем смотреть по ситуации», - сказал Лысак.

Источник — Футбол 1/2/3

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