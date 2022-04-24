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ЛЫСАК: «Результаты сезона УПЛ должны быть признаны согласно регламенту»

Вице-президент «Ворсклы» прокомментировал вопрос признания результатов сезона

  • 24.04.2022 11:57
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ЛЫСАК: «Результаты сезона УПЛ должны быть признаны согласно регламенту»
© ФК Ворскла. Олег Лысак

Вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак высказал свою позицию о том, каким образом должны быть определены результаты сезона УПЛ 21/22.

«Я думаю, что мы не в состоянии доиграть чемпионат и Кубок Украины. Касательно определений результата, то здесь мы должны четко следовать регламенту УПЛ, без каких-либо подводных течений», - сказал функционер.

Напомним, что согласно регламенту, результаты сезона должны быть признаны на момент последнего сыгранного тура командыми-участницами чемпионата. Таким образом, «Ворскла» должна занять 5 место и попасть в квалификацию Лиги конференций.

Источник — Футбол 1/2/3

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