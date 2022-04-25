ХУДЖАМОВ: «Россияне не простят Украине страха, который они испытывают»

Тренер вратарей «Полесья» Рустам Худжамов высказался о страхе российских военных перед ВСУ.

«Вот, например, то, как закончил Каддафи - это страшный сон для Путина и Лукашенко. Я понимаю, что они нам не простят ни успеха, ни того, что была смелость изменить режим и президентов, не устроивших полностью. Они нам не простят страха, который у них сейчас есть.

У них есть страх, что бы они не говорили. При упоминании об Азове, они начинают обси**ться, а ВСУ - и подавно. Если раньше был только Азов, то сейчас и все наши военные подтянулись на такой уровень, что это реальная сила. Этот Карфаген должен быть уничтожен до основания. Потому что если останутся какие-то недобитки, которые кого-то убили на войне, то они будут сидеть и приравнивать себя к героям Второй мировой войны. У них эта идея, они будут считать нас фашистами, забывая и не зная, что фашисты на самом деле – они», - сказал Худжамов.