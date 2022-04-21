Рустам ХУДЖАМОВ: «Скабеева – какой-то трансгендер точно»

Тренер вратарей «Полесья» Рустам Худжамов высказал свое мнение о российских пропагандистах Соловьеве и Скабеевой.
– Я просто не понимаю, эти все пропаг*ндоны все знают, что делают эти изверги (рашисты). Как ты можешь просыпаться каждый день и смотреть на себя в зеркало? Скабеева, она по себе страшная – внешне.
– Гордон же сказал, что она – мужик (улыбается).
– А что, по ней не видно? Это какой-то трансгендер точно. А о том старике Соловьеве у меня есть интересная информация, какие еще виллы переписаны не на него, а на женщину, которая родила ему внебрачных детей. Знаю эту женщину, она из россии, и слить эту информацию очень легко, - сказал Худжамов.
Источник — Футбол 1/2/3
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