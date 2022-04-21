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Рустам ХУДЖАМОВ: «Скабеева – какой-то трансгендер точно»

Бывший вратарь сборной Украины – о российской пропагандистке

  • 21.04.2022 07:36
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Рустам ХУДЖАМОВ: «Скабеева – какой-то трансгендер точно»
© Instagram. Рустам Худжамов

Тренер вратарей «Полесья» Рустам Худжамов высказал свое мнение о российских пропагандистах Соловьеве и Скабеевой.

– Я просто не понимаю, эти все пропаг*ндоны все знают, что делают эти изверги (рашисты). Как ты можешь просыпаться каждый день и смотреть на себя в зеркало? Скабеева, она по себе страшная – внешне.

– Гордон же сказал, что она – мужик (улыбается).
– А что, по ней не видно? Это какой-то трансгендер точно. А о том старике Соловьеве у меня есть интересная информация, какие еще виллы переписаны не на него, а на женщину, которая родила ему внебрачных детей. Знаю эту женщину, она из россии, и слить эту информацию очень легко, - сказал Худжамов.

Источник — Футбол 1/2/3

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