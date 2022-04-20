Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Рустам ХУДЖАМОВ: «Несколько месяцев война в Украине еще точно продлится»

Экс-игрок сборной Украины считает, что нечисть нескоро отстанет от нашей страны

  • 20.04.2022 21:40
  • 195 просмотров
  • 0 комментариев
Рустам ХУДЖАМОВ: «Несколько месяцев война в Украине еще точно продлится»
© ФК Мариуполь. Рустам Худжамов

Тренер вратарей «Полесья» Рустам Худжамов поделился мнением о том, когда закончится война в Украине.

«Я думаю, что будет еще много разрушений, к сожалению. Мне хочется ошибаться. Просто понимаете, до войны в одном интервью я говорил: »Нам нужно готовиться быть Израилем«. Мало того что должна быть стена, но и система, которая будет сбивать все возможные ракеты на подлете к нашей стране.

Верю в то, что страна восстановится, возможно, не так быстро, но восстановится. Верю в то, что страна станет витриной в Европу. Я думаю, что несколько месяцев война еще точно продлиться. Вы же видите, какие провокации идут - уже обстреливают себя и говорят, что это мы - чтобы провести мобилизацию. В Донецке и Луганске собрали людей, которые оружие видели только в кино. Просто бросают их на смерть», - сказал Худжамов.

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности