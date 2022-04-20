Рустам ХУДЖАМОВ: «Несколько месяцев война в Украине еще точно продлится»

Тренер вратарей «Полесья» Рустам Худжамов поделился мнением о том, когда закончится война в Украине.

«Я думаю, что будет еще много разрушений, к сожалению. Мне хочется ошибаться. Просто понимаете, до войны в одном интервью я говорил: »Нам нужно готовиться быть Израилем«. Мало того что должна быть стена, но и система, которая будет сбивать все возможные ракеты на подлете к нашей стране.

Верю в то, что страна восстановится, возможно, не так быстро, но восстановится. Верю в то, что страна станет витриной в Европу. Я думаю, что несколько месяцев война еще точно продлиться. Вы же видите, какие провокации идут - уже обстреливают себя и говорят, что это мы - чтобы провести мобилизацию. В Донецке и Луганске собрали людей, которые оружие видели только в кино. Просто бросают их на смерть», - сказал Худжамов.