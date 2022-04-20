Рустам ХУДЖАМОВ: «Президенту Полесья можно поаплодировать»

Тренер вратарей «Полесья» Рустам Худжамов сообщил, что футболисты житомирской команды получают выплаты даже во время войны в стране.
«Конечно, не в таком объеме, как было до войны, но футболисты получают выплаты.
Президенту здесь только можно поаплодировать. Он мало того, что работает на страну так, что дай Бог, еще и футболистам помогает – не бросил.
Это, наверное, единственный президент из тех, которых я знаю, кто так делает», - сказал Худжамов.
Источник — Футбол 1/2/3
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